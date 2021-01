Serie A, il Milan non sbaglia e allunga in vetta: Leao e Kessié affondano il Torino

Nel posticipo del sabato di serie A, il Milan supera 2-0 il Torino a San Siro. Gara agevole per gli uomini di Pioli che archiviano la pratica già nella prima frazione. Prima Rafael Leao da pochi passi e poi Kessiè, su rigore piuttosto dubbio concesso da Maresca, concedono il doppio vantaggio ai rossoneri. Nella ripresa il Toro non riesce a sfondare e i tentativi di Belotti e compagni non producono i risultati sperati. In attesa dell'Inter, il Milan allunga in testa a +4 sui rivali nerazzurri. I granata restano ancorati al terzultimo posto e domani il Crotone può tentare l'aggancio.

