Spagna, dopo la positività di Llorente Luis Enrique convoca altri 11 giocatori

Non sembrano finire i problemi per la Spagna che dopo la positività di Sergio Busquets ha rilevato anche quella di Diego Llorente. Per questo motivo il ct Luis Enrique ha dovuto convocare alcune riserve che per il momento si allenano in una "bolla" a parte rispetto a quella in cui è inserita la squadra. Per questo quindi si è deciso di convocare ulteriori 11 calciatori: "La nazionale spagnola ha deciso che gli undici nazionali inizialmente convocati per la sfida contro la Lituania rimarranno a disposizione della squadra spagnola", ha affermato la Federcalcio spagnola. I convocati sono Alvaro Fernandez (Huesca), Oscar Mingueza (Barcellona), Marc Cucurella (Getafe), Bryan Gil (Siviglia), Juan Miranda (Betis), Gonzalo Villar (Roma), Alex Pozo (Eibar), Brahim Diaz (Milan), Martin Zubimendi (Real Sociedad), Yeremy Pino (Villareal) e Javi Puado (Espanyol).

Questi giocatori si andranno ad aggiungere agli altri sette convocati precedentemente: Rodrigo Moreno (Leeds), Pablo Fornals (West Ham), Carlos Soler (Valencia), Brais Mendez (Celta Vigo), Raul Albiol (Villareal) e Kepa Arrizabalaga (Chelsea).

