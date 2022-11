Spagna, i gioielli che non hanno scelto la nazionale: ci sono Milinkovic e un ex Lazio

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Nella Spagna che si appresta ad affrontare il Mondiale tiene banco il caso Alejandro Garnacho. Il gioiellino del Manchester United pur essendo nato a Madrid e avendo vestito la maglia dell'Under 18 spagnola, alla fine ha deciso di giocare per la nazionale argentina. Una scelta che però almeno per ora non gli ha portato bene visto che non giocherà la rassegna iridata. Per il classe 2004 non mancheranno comunque le opportunità in futuro vista la giovane età. Al momento resta il rammarico per la Roja che vede ancora una volta un giovane talento optare per un'altra selezione nazionale. Ecco qui una lista dei rifiuti più clamorosi. Tra questi figurano il centrocampista della Lazio Milinkovic-Savic e l'ex Keita Balde. Di seguito l'elenco con gli ultimi casi più eclatanti:

Ivan Balliù - Albania

Keita Balde - Senegal

Fernando Recio, Dani Cancela e Jordi Tarrés - Hong Kong

Obiang - Guinea Equatoriale

Munir e Hakimi - Marocco

Giovanni Simeone e Nico Paz - Argentina

Milinkovic Savic - Serbia