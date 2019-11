Spagna, Luis Alberto non convocato in Nazionale: esclusione inaspettata

Luis Alberto brilla e incanta sui campi da calcio d'Italia. Il numero 10 della Lazio sta attraversando un periodo di forma smagliante, ma in Spagna probabilmente non se ne sono accorti. Il ct della Nazionale, Robert Moreno, ha diramato poco fa la lista dei convocati per i prossimi impegni delle qualificazioni agli Europei, ma il "Mago" non figura nella lista. Un'esclusione inaspettata, dato che lo spagnolo aveva ritrovato la maglia della sua Nazionale ad inizio ottobre , ma soprattutto viste le sue ultime prestazioni incantevoli con la Lazio.

L'angolo tattico di Lazio - Celtic

Lazio - Lecce, le probabili formazioni

TORNA ALLA HOMEPAGE