Spezia, nuovo acquisto positivo al Covid-19: il comunicato del club

Altro positivo al Covid-19 in Serie A. Lo Spezia sul proprio sito ufficiale con un comunicato ha informato della positività di un nuovo giocatore: "Lo Spezia Calcio informa che, nel corso degli esami di routine ai quali vengono sottoposti i nuovi acquisti, è emersa una positività al Coronavirus Covid-19 di un proprio tesserato, non ancora inserito nel gruppo squadra. Attualmente asintomatico, lo stesso è stato immediatamente posto in quarantena e sarà costantemente monitorato come da protocollo".

