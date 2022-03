Sporting Gijon, calvario Jony: altro infortunio per l’ex Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

La terza avventura di Jony Rodriguez con la maglia dello Sporting Gijon è stata tutt'altro che fortunata. Il laterale sinistro, arrivato a gennaio dalla Lazio con la formula del prestito, sta faticando a trovare continuità di prestazioni soprattutto a causa dei continui infortuni. Sono solo 5 le presenze in Segunda Division collezionate dal classe 1991 la cui permanenza non è così scontata. L'esterno saturiamo potrebbe tornare alla base a fine stagione. Come riporta la Voz de Asturias, Jony ha riportato una lesione muscolare al polpaccio sinistro che complicherà il suo finale di stagione.