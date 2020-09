Stadi: anche il Veneto riapre, ma Verona - Roma sarà senza tifosi

AGGIORNAMENTO ORE 13.30 - Il Veneto ha autorizzato la riapertura degli stadi, ma Hellas Verona - Roma sarà comunque a porte chiuse. Come riportato da una fonte della società scaligera all'Ansa la motivazione sta nei tempi troppo stretti, rispetto all’ordinanza regionale emesso stamattina, per organizzare un’eventuale vendita di biglietti e l’assistenza interna con steward.

Dopo l'Emilia Romagna anche il Veneto autorizza la riapertura degli stadi. In mattinata è stata pubblicata un'ordinanza del presidente che permette 'lo svolgimento delle partite dei campionati nazionali alla presenza del pubblico nel rispetto delle disposizioni specificate nel dispositivo'. Il riferimento è al dpcm del 7 agosto scorso, prorogato fino all'8 ottobre: massimo di mille spettatori presenti che dovranno osservare tutte le misure di sicurezza previste. Possibile quindi che Hellas Verona - Roma, in programma questa sera alle 20.45 al Bentegodi, sia aperta ai tifosi. I tempi sono strettissimi e la società scaligera è già a lavoro per mettere a punto il protocollo.

Pubblicato il 19-09 alle 12.46