Stringara promuove Inzaghi: "Si porta dietro 5 anni di convivenza con Lotito"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo Stringara ha parlato del passaggio di Simone Inzaghi dalla panchina della Lazio a quella dell'Inter. L'ex centrocampista si è espresso in questo modo: "Si porta dietro i 5 anni di convivenza con Lotito che non sono una cosa semplice per un allenatore. Da presidente ingombrante, l'avrà abituato a situazioni di leggera difficoltà a priori. Si porta dietro il 3-5-2 che era anche di Conte e pure la voglia di fare bene. Va sostenuto, aiutato, difeso e coccolato".

