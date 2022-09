Supercoppa Italiana, l’Arabia tenta la Lega: presentata una maxi offerta

TUTTOmercatoWEB.com

In attesa della sfida tra Milan e Inter che si disputerà a Riyad il 18 Gennaio del 2023, valida per l’assegnazione della Supercoppa Italiana, l’Arabia Saudita torna a tentare la Serie A. Come riporta Milano - Finanza, il paese del Medio Oriente avrebbe fatto recapitare alla Lega una clamorosa offerta vincolante per confermare l’accordo relativo al torneo. La cifra ai aggira intorno ai 138 milioni di euro, nettamente superiore a quella attuale (8 milioni di euro). Il rinnovo del contratto ne estenderebbe la durata fino alla stagione 2028/29, con un corrispettivo di 23 milioni netti a stagione in quanto il paese ospitante si farebbe carico di tutte le spese relative alle questioni logistiche e di alloggio. L’offerta è pensata anche in prospettiva del nuovo format della competizione che prevede la partecipazione di quattro squadre, le prime due classificate e le finaliste di Coppa Italia, si tratterebbe dunque di due semifinali e una finale. Chi si aggiudicherà il trofeo poi affronterà il club vincitore della Super Cup saudita. Il tutto verrà discusso e definito nei prossimi giorni quando i vertici della massima serie italiana e i rappresentati arabi si incontreranno.

