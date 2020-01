Supercoppa Italiana top, quella spagnola flop: il Valencia vende appena 26 biglietti

Dalla Supercoppa Italiana vinta dalla Lazio contro la Juventus, a quella di Spagna che vedrà Valencia (vincitrice della Coppa del Rey), Barcellona (vincitrice Liga), Atletico Madrid (seconda in Liga) e Real Madrid (terza in Liga) sfidarsi. Da Riyad a Gedda, l’Arabia Saudita è sempre protagonista. Gli spagnoli però, dall’8 al 12 gennaio, propongono il modello Final Four, ipotesi che anche la Lega vuole prendere in considerazione. Eppure la prima edizione di questo format sta per essere un flop: a due giorni dal calcio di inizio delle semifinali, la maggior parte dei biglietti è rimasta invenduta, esattamente il 91%. Numeri impietosi che stonano rispetto a quelli di Juventus-Lazio, con uno stadio pieno e tanto entusiasmo. Il Valencia, per la semifinale contro il Real Madrid, ha venduto solo 26 biglietti. L’Atletico è riuscito a farne prenotare 50 per la sfida al Barcellona. Pure i Blancos, squadra molto amata in Medio Oriente, ha staccato 700 tagliandi contro i 300 dei blaugrana. A questo punto meglio giocare in Spagna.

