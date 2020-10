Tacchinardi: “Sicuro che Immobile si ritaglierà il suo spazio anche in Nazionale”

Fa sicuramente discutere la decisione presa ieri dal tecnico dell'Italia Roberto Mancini di lasciare per tutto il match contro la Polonia Ciro Immobile in panchina. Un tema quello dell'attaccante della Lazio e del tecnico azzurro di cui si parla spesso ma che ad oggi non avere margini di cambiamento. L'ex calciatore Alessio Tacchinardi ha detto la sua in merito ai microfoni di TMW Radio: "Immobile sta facendo dei campionati straordinari ma ha caratteristiche ben precise. Inzaghi ha costruito la Lazio attorno a lui, per esaltarne le caratteristiche. Nella Nazionale, dove la punta centrale deve raccordare tutto e giocare spalle alla porta, non si trova per niente. Lui nella Lazio attacca la profondità, in Nazionale fa più fatica. E' testardo però e per me si ritaglierà un posto anche in Nazionale".

