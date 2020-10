Di Marzio: “Italia, con la Polonia serviva Immobile. Non è possibile metterlo in panchina”

Ha fatto discutere l'assenza della Scarpa d'Oro Ciro Immobile nella partita di ieri tra Italia e Polonia. Ai microfoni di TMW ne ha parlato Gianni di Marzio: "L'Italia ha giocato benissimo, dopo tanti anni vedo una squadra con delle idee. Ma mai come questa volta sarebbe stato il caso di utilizzarlo. Non è possibile che un giocatore che fa sempre gol ed è un contropiedista debba stare in panchina per novanta minuti. E poi anche Belotti potrebbe dare qualcosa di più. Per me è un problema solo di uomini sulla trequarti".