Italia, il Covid ferma l'Under 21: sarà l'Under 20 a scendere in campo al suo posto

La Nazionale italiana Under 21 ha riscontrato tre calciatori positivi al Coronavirus, per la precisione Marchizza, Bellanova e Russo. Per questo motivo la Figc ha comunicato che a scendere in campo al posto dei ragazzi di Nicolato sarà l'Under 20 di Alberto Bollini. Ecco la nota ufficiale: "Visti i casi di positività al Covid-19 emersi in questi giorni, nella consapevolezza di aver sempre operato nel pieno rispetto delle norme vigenti e dei protocolli redatti da Uefa e Figc, la Federazione in via precauzionale e con senso di responsabilità ha stabilito che sarà la Nazionale Under 20 a disputare domani alle ore 17 allo stadio “Arena Garibaldi-Romeo Anconetani” di Pisa il match con la Repubblica d’Irlanda valido per le qualificazioni al Campionato Europeo Under 21. La gara si giocherà a porte chiuse su disposizione del GOS (Gruppo Operativo Sicurezza) di Pisa".

Lazio, per Hoedt termina il countdown. La carica dell'olandese via social: "Si inizia" - FT

Lazio, Immobile: "Scarpa d'Oro? Che soddisfazione battere Lewandowski"

TORNA ALLA HOMEPAGE