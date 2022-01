Tennis, Berrettini in semifinale: "Ora una grande battaglia con Nadal"

AGGIORNAMENTO ORE 15.05 - Immediatamente dopo la conclusione della sfida, sono arrivate le parole di Berrettini, riportate da ANSA: "È incredibile, sono davvero felicissimo. In questo match ho vissuto tantissime emozioni. Pensavo di avere la partita in mano dopo due set e invece mi sono trovato al quinto. Nel terzo set ho mancato due palle break e Gael mi ha rimontato, poi per fortuna ho ripreso a giocare meglio. Ora mi aspetta una grande battaglia con Nadal. Entrambi siamo andati al quinto set e dobbiamo recuperare. Io sono più giovane, ma lui ha più esperienza".

Uno straordinario Matteo Berrettini batte Gae Monfils e si qualifica per la prima volta in carriera in semifinale agli Australian Open. Si tratta invece della terza semifinale di un Grande Slam in carriera. Il successo è arrivato in cinque set e quattro ore di gioco: 6-4, 6-4, 3-6, 3-6, 6-2. Venerdì il tennista romano affronterà Rafael Nadal nel penultimo turno del torneo. Anche il maiorchino arriva da una lunga battaglia di 4 ore in cinque set con Shapovalov. Non è al massimo della condizione, ma rimane il campione di 20 titoli Slam. Nella giornata di domani toccherà all'altro italiano Sinner, impegnato a sfida Tsitsipas.

