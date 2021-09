Terza categoria, l'arbitro Serra da San Siro al match tra Cus Torino e Resistenza Granata: il motivo

Curioso quanto accaduto all'arbitro Marco Serra che è passato dal dirigere Milan - Cagliari di Serie A ad essere designato per dirigere la gara di domenica tra Cus Torino e Resistenza Granata in terza categoria. Nessuna posizione per il fischietto ma semplicemente una carenza di arbitri in Piemonte che mette a serio rischio la disputa delle gare dei dilettanti. "C’è stato un utile confronto con le massime cariche dell’Aia nazionale che hanno messo a disposizione gli arbitri non impegnati tra i professionisti nel weekend”, queste le parole di Fabrizio Malacart, presidente regionale Aia del Piemonte riportate da il Corriere della Sera.

