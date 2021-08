Tokyo 2020, Spagna sfida Brasile nella finale di calcio: decisivo il gol di Asensio

Spagna e Brasile si conteranno l'oro olimpico del calcio maschile a Tokyo 2020. Gli spagnoli, infatti, hanno conquistato un posto in finale superando 1 a 0 il Giappone ai supplementari grazie a un gol dell'esterno del Real Madrid Marco Asensio al 115'. Il Brasile, invece, si è qualificazione per la finale olimpica di calcio battendo in semifinale il Messico per 4 a 1 dopo i calci di rigore. Sabato 7 agosto, a Yokohama, l'ultimo atto del torneo.

