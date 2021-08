Walter Zenga, quattro dosi di vaccino per seguire il calcio in Italia

Tutto questo per seguire il suo amato calcio: Walter Zenga si è sottoposto alla quarta dose del vaccino anti-Covid. Come riporta Sky infatti, l'ex portiere si trova in Arabia Saudita, dove si è fatto iniettare il Sinopharm, il vaccino cinese. Questo tipo di vaccino però non è valido per ottenere il certificato europeo. Così l'ex calciatore ha dovuto vaccinarsi di nuovo per poter tornare in Italia.

