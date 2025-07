Torino, Biraghi su Baroni: "Il mister vuole un calcio molto..."

Dal ritiro del Torino di Prato allo Stelvio è intervenuto ai microfoni di cronisti presenti Cristiano Biraghi, il quale ha risposto a varie domande e si è spesso soffermato sul nuovo tecnico Marco Baroni, l'anno scorso alla Lazio. Ecco di seguito le parole del terzino granata sul tecnico: "Ogni allenatore ha le sue idee, i suoi principi e quindi è importante lavorare su tutto ciò e cercare di assimilarli il prima possibile. Lo stiamo facendo bene, nonostante la stanchezza stiamo lavorando bene e quindi siamo contenti".

MODULO - "Il modulo è quello con cui abbiamo chiuso l'anno scorso e stiamo lavorando molto sui principi che ci potranno servire durante le partite giocando in questa maniera. Stiamo lavorando molto sul palleggio, sul tenere tanto la palla, che è una cosa importante perché sembra banale, ma non lo è visto che più abbiamo noi la palla e meno ce l’hanno gli altri e di conseguenza hanno meno possibilità di farti male. E’ importante lavorare su questo aspetto. Stiamo lavorando su tutte e due le fasi di gioco, sia offensiva sia difensiva, e incameriamo buoni concetti, mi piace molto cos stiamo facendo e le idee. Dobbiamo solo continuare per apprendere il prima possibile i principi nuovi e per riuscirci bisogna lavorare tanto in campo e penso che lo stiamo facendo molto bene".

RICHIESTE DI BARONI - "Il mister vuole un calcio molto di movimento e, come ho detto prima, vogliamo essere una squadra che tiene la palla più degli avversari per evitare pericoli quindi è normale che volendo un calcio di possesso, non passivo, un calcio attivo sia normale che per fare possesso palla ci debba essere del movimento. Se si è statici si facilita la pressione avversaria. Ma richieste particolari il mister non me ne ha fatte. Fortunatamente in tanti anni di gioco ho avuto tanti allenatori e ne ho avuti anche che richiedevano più o meno quello che richiede Baroni, quindi diciamo che mi sono adattato bene visto che non mi ha chiesto niente di particolare, tutte cose che conoscevo e sapevo".

