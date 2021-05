Torino, l'avvocato Chiacchio: "Lotito - Cairo? Valuteremo il da farsi. E sulla querela a Immobile..."

Eduardo Chiacchio, legale del Torino, si è espresso in merito allo "scontro" tra Lotito e Cairo al termine della sfida giocata ieri all'Olimpico, senza dimenticare lo scambio di messaggi con Immobile. L'avvocato, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha spiegato: “Per i fatti Cairo-Lotito ancora non ho parlato con la dirigenza granata. Nei prossimi giorni valuteremo il da farsi. La questione sará accertata dagli organi federali competenti e nelle opportune sedi. Il Torino e Cairo naturalmente si difenderanno. Se Cairo querelerà Immobile? Posso immaginare che si resterá nell’ambito della giustizia sportiva, la Procura aprirà un’indagine e saranno ascoltati i diretti interessati”.

