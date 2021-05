Atalanta - Juventus, tensione tra tifosi: insulti a Totti e al figlio Cristian

Franceco Totti e il figlio Cristian sono stati coinvolti nei disordini avvenuti prima del fischio d'inizio di Atalanta - Juventus. In occasione della finale di Coppa Italia, 4300 spettatori hanno avuto la fortuna di seguire il match dagli spalti del Mapei Stadium. Molti, tuttavia, non sono riusciti a prendere il biglietto. È il caso di una sessantina di ultras bianconeri che, riporta corrieredellosport.it, hanno cercato lo scontro con un gruppo di sostenitori bergamaschi tra via Gramsci e via Duo. Stando alle ultime indiscrezioni, su quel tratto di strada, in quel momento, si trovava l'ex attaccante della Roma, in auto col figlio per raggiungere l'impianto sportivo. Alcuni tifosi della Juventus li avrebbero riconosciuti, per poi iniziare a insultarli. L'intervento diplomatico della Digos ha calmato gli animi, evitando anche che le due fazioni potessero entrare a contatto.

