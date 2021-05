Atalanta - Juventus, trionfa Pirlo! Kulusevski e Chiesa decidono la Coppa Italia

La Juventus vince l'edizione 2020/21 della Coppa Italia. Nonostante la partenza sprint dell'Atalanta, sono i bianconeri a portarsi in vantaggio alla mezz'ora con Kulusevski. Dopo dieci minuti, al 41', arriva la rete del pareggio firmata Malinovski. La gara rimane in bilico, con le due compagini che si affrontano a viso aperto, fino al 74'. Federico Chiesa, servito magistralmente dal filtrante di Kulusevski, si coordina e piazza il pallone rasoterra centralmente, lì dove Gollini non arriva. Nel corso del finale della partita, il clima si fa rovente. Pirlo manda in campo sia Dybala che Bonucci, mentre Toloi, che sedeva in panchina, viene espulso. Al triplice fischio dell'arbitro Massa, il risultato è 1 a 2 per i bianconeri, che mettono il bacheca un altro trofeo dopo la Supercoppa vinta a gennaio contro il Napoli.

