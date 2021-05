Costa (Sottosegretario Salute): "Questa finale una prova generale per il prossimo campionato"

"Il ritorno del pubblico sugli spalti è un segnale importante di ripartenza e graduale ritorno alla vita normale. Quella di questa sera è stata, poi, una prova generale per gli Europei di Giugno ma anche in vista del prossimo campionato". Così si è espresso Andrea Costa, ospite della finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta, al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Il sottosegretario alla Salute ha proseguito: "Avendo avuto modo di constatare l'efficacia dei protocolli, posso confermare come gli stadi siano luoghi sicuri. Mi affido alla responsabilità di tutti i tifosi e gli appassionati affinché si evitino occasioni di assembramento che potrebbero pregiudicare gli sforzi fatti fino ad oggi".

DI NUOVO IL PUBBLICO - "È decisamente emozionante poter rivedere in Italia il pubblico in uno stadio di calcio. Siamo di fronte al secondo grande evento a cui gli appassionati di sport possono partecipare in presenza, dopo le partite degli Internazionali di Tennis. E di questo vorrei ringraziare le federazioni sportive e le istituzioni che hanno permesso tutto ciò. È una risposta importantissima per l'intero mondo sportivo, una dimostrazione concreta di come sia possibile svolgere manifestazioni agonistiche in sicurezza nel pieno rispetto dei protocolli e delle linee guida. Finalmente dopo mesi i tifosi sono tornati a cantare e hanno potuto incitare i propri beniamini da vicino".

Serie A, Dal Pino: "Chiederemo 1000 spettatori per Inter - Udinese. E sulla prossima stagione..."

Atalanta - Juventus, tensione tra tifosi: insulti a Totti e al figlio Cristian

TORNA ALLA HOMEPAGE