Torino - Lazio, sospesa la vendita dei tagliandi: il comunicato della società

La Lazio sarà ospite il 23 settembre del Torino di Juric per il turno infrasettimanale della 5° giornata di Serie A. Dopo aver dato la possibilità a tutti i sostenitori di accedere all'acquisto dei biglietti, dalla società arriva adesso la sospensione momentanea della vendita dei tagliandi. Ecco cosa recita il comunicato: "La S.S. Lazio comunica che diversamente da quanto comunicato in precedenza, la vendita dei tagliandi della gara Torino vs Lazio di giovedì 23 settembre, è momentaneamente sospesa. Ulteriori comunicazioni saranno tempestivamente comunicate sul sito".

La Lazio Women non è più Super, ma dalla Kryptonite si guarisce

Milan - Lazio, la spinta dei tifosi biancocelesti: ecco quanti saranno a San Siro

TORNA ALL'HOME PAGE