Torino, Mazzarri trema: decisive le sfide contro Lazio e Juventus

Da favola a racconto dell'orrore: il Torino di Walter Mazzarri è entrato in piena crisi. L'eliminazione nei preliminari di Europa League ha prodotto delle scorie difficili da smaltire in casa granata, evidenziate da partite sottotono e mosce agonisticamente parlando. Il tecnico toscano ora pare davvero in bilico, è troppo poco il punto raccolto contro il Cagliari nella domenica pomeriggio di Serie A. Un pareggio frutto ancora una volta di una prestazione ai limiti dell'accettabile sotto tutti i punti di vista. È dunque tempo di riflessioni e ultimatum per Urbano Cairo. Da quanto riporta Tuttosport, le prossime due partite saranno decisive per il futuro di Mazzarri. Il calendario non lo aiuta, perché nel turno infrasettimanale i piemontesi affronteranno la Lazio all'Olimpico e la Juventus nel derby il prossimo sabato, quantomeno non allo Stadium. Ma la panchina trema e le voci corrono, così come i fischi di uno stadio intero inviperito contro allenatore, squadra e società.

