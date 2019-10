Serie A: Bergamo sembra Manchester. Stop Napoli, un punto per Toro e Cagliari

Era la migliore difesa del campionato. Era. Disastro Udinese a Bergamo, che oggi sembra Manchester: finisce 7-1 per l'Atalanta nel nuovo Gewiss Stadium, gemellino dell'Old Trafford. Nelle prime otto giornate i bianconeri avevano subito 5 gol, alla decima si presenteranno con 12. E pensare che la partita pare mettersi sul binario giusto quando Okaka all'11' realizza la marcatura del promettente vantaggio friulano. Ilicic la pareggia al 21' ma è al 32' che arriva la svolta del match. Opoku, già ammonito, stende lo sloveno in area di rigore e fa la frittata: rosso e 2-1 di Muriel dal dischetto. Da lì il crollo, al 52' sta già il 5-1. Muriel (tripletta) e Traorè chiudono la sfida, le altre reti portano la firma di Ilicic (doppietta) e Pasalic. Molti meno gol e punti nelle altre partite delle 15. Il Napoli non approfitta del pareggio di Inter e Juventus e sbatte su una solida Spal. Al Paolo Mazza dura poco il vantaggio dei partenopei, avanti al 9' con Milik. Al 16' il gol di Kurtic fissa il risultato sull'1-1, vani i tentativi finali degli uomini di Ancelotti. Stesso punteggio e stessa rimonta casalinga anche tra Torino e Cagliari: Zaza riprende Nandez per un pareggio che va meglio ai rossoblu, sempre quinti da soli. L'Atalanta invece allunga sul Napoli e consolida il terzo posto.

