Calciomercato Lazio, dall'Inghilterra: il Manchester di nuovo su Milinkovic

CALCIOMERCATO LAZIO - Manchester United su Milinkovic-Savic, una voce di mercato andata avanti tutta l'estate senza concretizzarsi mai, apparentemente per il mancato addio di Pogba ai Red Devils. Che ora però starebbero preparando un nuovo assalto: come riporta il tabloid inglese Daily Star, lo United sarebbe pronto ad una nuova offerta a gennaio di più di 100 milioni di euro, almeno secondo l'esperto di mercato Duncan Castles. I Red Devils sono in difficoltà a centrocampo dalla partenza di Ander Herrera e, con il feeling tra mister Solskjaer e Matic che non è mai nato davvero, è possibile che il centrocampista serbo lasci Manchester. Per sapere se a sostituirlo sarà un certo serbo laziale bisognerà aspettare gennaio.

LAZIO, FREY IN ESCLUSIVA A LLSN

FIORENTINA - LAZIO, INZAGHI IN CONFERENZA STAMPA

TORNA ALLA HOMEPAGE