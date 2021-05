Totti: "Nessun insulto dai tifosi juventini. Hanno osannato me e Cristian"

Quasi un anno e mezzo dopo nella serata di ieri i tifosi hanno potuto far ritorno allo stadio in occasione della finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta. In tribuna anche ex calciatori tra i quali era presente anche Francesco Totti insieme al figlio Crisitian. Proprio l'ex capitano giallorosso tramite il suo profilo Instagram ha voluto smentire la notizia circolata secondo la quale lui e il suo primogenito sarebbero stati insultati dai tifosi juventini all'entrata de Mapei Stadium: "Ritornare allo stadio con il tifo è stato emozionante. Io e Cristian non siamo stati insultati dai tifosi juventini, anzi. Ci hanno osannato, viva lo sport".

Lazio, due anni fa la prodezza di Correa col Bologna - VIDEO

Settore giovanile, primi movimenti di mercato: Bianchessi prende De Martino

TORNA ALLA HOME PAGE