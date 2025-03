Trofeo Ignazio Scardina, Mezzaroma: "Sono emozionata, per la Lazio è un onore" - VIDEO

Dal palco, durante l'evento per il Trofeo Ignazio Scardina, ha parlato la Dott.ssa Cristina Mezzaroma. Queste le sue parole: "Non ho conosciuto Ignazio Scardina, ma da tutte le testimonianze vere, sentite, credo che fosse realmente una persona di altri tempi, di altri sentimenti. Con la poesia, commentando la partita, credo che da lui uscisse una forte spinta e un grande amore per l'essere umano e per le cose vere. Un animo così gentile e così portato verso gli altri. Siamo arrivati proprio al racconto scarno e tecnico del calcio, che invece è fatto di passione. Raccontarlo al di là della tecnicità sarebbe bello, attraverso magari le emozioni, le sensazioni, rendendo quei 90 minuti meno asciutti e asettici. Credo che Scardina abbia lasciato un pezzo di lui in ognuno di voi, oltre che una bellissima figliola".

"Per la Lazio è un onore e un orgoglio prendere parte a tutto questo. A Ignazio Scardina sarebbe piaciuta questa nuova Lazio, questo nuovo corso. Zaccagni per esempio partecipa sempre a questi eventi, con il cuore. Ma come tutti gli altri ragazzi. Queste sono attività che fanno bene all'anima, è una giornata che mi ha accarezzato. Se si potessero avere più persone con il coraggio che ha dimostrato il dott. Scardina, forse staremmo tutti meglio. Grazie per i racconti di una persona che non ho conosciuto, ma per cui mi sono emozionata. Dopo anni ho visto ancora occhi lucidi in uomini che di fronte agli altri devono avere un aplomb, e invece si sono lasciati andare. Con la Fondazione cerchiamo di fare cose per le persone meno fortunate. Per me è stato un onore".

