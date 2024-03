Udinese, Bijol verso la Lazio: "Sono pronto e voglio tornare, ci salveremo"

TUTTOmercatoWEB.com

La prossima tappa dell'Udinese di Gabriele Cioffi è la Lazio allo Stadio Olimpico. Il tecnico potrebbe ritrovare presto tra i convocati Jaka Bijol, ormai da tempo fermo ai box per infortunio. Proprio il centrale bianconero è intervenuto ai microfoni di Udinese Tonight per chiarire le sue condizioni e guardare al futuro della squadra in difficoltà in classifica. Di seguito le sue dichiarazioni.

"È un periodo difficile, come lo è per ogni giocatore quando subisce un infortunio così. Però mi sono allenato per tornare il prima possibile. Oggi ho lavorato con il gruppo, è stata dura ma mi sono sentito bene. Sono sicuro che ci salveremo, abbiamo le qualità e la motivazione per fare buoni risultati nelle prossime partite. Ci salveremo, non vedo come potremmo andare in Serie B, siamo una squadra vera. Non ho paura. Rientro? Ho sentito troppe cose buone, oggi e domani dovrò fare due allenamenti per tornare forte come prima. Contro la Lazio aiuterò la squadra come potrò, anche se da fuori. Valuteremo il da farsi nei prossimi allenamenti, ma manca poco. Voglio tornare anch’io il prima possibile”.