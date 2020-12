Udinese, De Paul: “Futuro? Mi manca solo là Premier League”

Dieci partite, tre gol, due assist e tante bellissime giocate per Rodrigo De Paul in questo avvio di stagione. Il fantasista dell'Udinese si sta confermando come uno dei migliori talenti del campionato e molte top squadre stanno sondando il terreno per lui. Il numero 10 ha parlato del suo futuro in un'intervista per BeIN Sports: "Ho sempre detto che la Serie A, la Premier e Liga sono i migliori campionati d'Europa. Ho già giocato in due di loro, mi manca la Premier League".

