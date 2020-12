Sassuolo, Carnevali: “Tifosi allo stadio? Siamo governati da un non Governo...”

Il Covid-19 ha radicalmente cambiato il volto del calcio. Prima del match con il Milan, l'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha rilasciato alcune dure parole ai microfoni di Sky: "Mille spettatori era davvero il minimo che si potesse fare negli stadi. Ma siamo governati da un non Governo quindi è impossibile capire cosa faranno, se lo faranno. Subiamo perdite enormi ma a questo nessuno pensa. I tifosi ritorneranno presto? La vedo difficile, guardando come ci stiamo comportando è difficile. Vedere tante persone in giro e nessuno allo stadio fa male. Non c'è programmazione".