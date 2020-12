Serie A, Rafael Leao segna il gol più veloce nella storia della competizione

Nuovo record nella storia della Serie A. A siglarlo è Rafael Leao, attaccante del Milan. I rossoneri si sfidano con il Sassuolo nella gara delle 15:00. Gli uomini di Pioli, però, ci mettono solamente 6 secondi a passare in vantaggio: Calhanoglu punta la difesa e serve il taglio per Leao, che batte Consigli con freddezza. Si tratta del gol più veloce nella storia della Serie A. Il precedente record apparteneva a Paolo Poggi, quando dopo 8 secondi portò in vantaggio il Piacenza nella gara con la Fiorentina. Era il 2001, ben 19 anni fa.