Udinese, De Paul si avvicina alla Lazio: “Ci manca poco per la salvezza”

Dopo il pareggio 1-1 sul campo del Genoa, il centrocampista dell'Udinese Rodrigo De Paul ha analizzato il match ai microfoni di Dazn. Nel prossimo match di Serie A, i friulani se la vedranno con la Lazio alla Dacia Arena. Queste le parole dell'argentino autore del gol della definitiva parità. "Alla fine potevamo buttare tutti gli sforzi fatti prima. Dobbiamo stare più attenti nei minuti finali. Però continuiamo con i risultati positivi, siamo più vicini alla salvezza. Quando cominciamo perdendo diventa difficile. La serie A è difficile, soprattutto se vai in svantaggio è difficile recuperare. Oggi il gol è arrivato, ma sono felice anche di più quando faccio assist. Io lavoro tutti i giorni per divertirmi con Lautaro e Messi in Nazionale".