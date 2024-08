Udinese, Kamara: "Contro la Lazio sarà molto importante..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la gara contro il Bologna, l'esterno dell'Udinese Hassane Kamara è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il pari del Dall'Ara. Si è poi espresso anche sulla prossima partita in casa contro la Lazio. Ecco ciò che ha detto: "Abbiamo conquistato un bel punto fuori casa contro una squadra di Champions. Dobbiamo fare meglio con la palla e provare a giocare di più. È stato un bel duello con Orsolini, lui aveva una bella mentalità ed è bello giocare contro questi giocatori. Ho lottato su ogni pallone. Settimana prossima prima partita in casa con i nostri tifosi e sarà molto importante. Grazie ai nostri tifosi che anche oggi erano tanti e ci hanno aiutato tanto, loro sono sempre con noi".