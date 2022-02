Udinese - Lazio, Parolo: "Squadra in crescita, stanca negli ultimi 15'". Poi punge Inzaghi...

Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della sfida di Serie A tra Udinese e Lazio, Marco Parolo ha analizzato il pareggio. L'ex biancoceleste ha spiegato con chiarezza il suo punto di vista sulla gara: “Buona risposta dell'Udinese dopo la partita di Verona, in cui comunque aveva creato ma era stata fragile dietro. Oggi contro una Lazio che ha attaccato, cercato la profondità, ha dato sostanza. Mancava Immobile, è vero. Ma gli attaccanti Anderson, Zaccagni, Cabral hanno fato fastidio”.

ANALOGIE - "Lazio come il Napoli di Sarri? Alcuni sprazzi di giocate ci sono, in questo momento vedo una crescita della compattezza della linea. Difesa, centrocampo, attacco si stanno muovendo in fase di non possesso come vuole lui. Il Napoli in questo era micidiale. Non è facile quando cambi allenatore, modo di lavorare, anche inserire concetti, preparare una partita dopo l’altra. E diventa ancora più complicato quando ti mancano dei giocatori. Negli ultimi 15/20 minuti ho visto un po’ di stanchezza della squadra”.

INDIVIDUALITÀ - "L'ho visto acceso, motivato, attaccava la profondità. Milinkovic facilitatore, ha fatto tre o quattro azioni di suona. A volte si piace un po' troppo e non riesce a riempire l'aria". Infine, Parolo, chiamato a parlare delle squadre che hanno perso terreno nell'attuale turno di campionato, s'è espresso senza mezzi termini: "Non so se sia un limite, ma ci vuole di riuscire a tenere la squadra sempre mentalmente al massimo. Gli allenatori che hanno perso punti non hanno mai vinto uno Scudetto”.

TORNA ALLA HOMEPAGE