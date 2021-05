Udinese, tutti pazzi per De Paul. Marino temporeggia: "Parleremo a fine campionato"

Tutti pazzi per Rodrigo De Paul. L'argentino si è conquistato l'attenzione dei grandi club europei a suon di ottime prestazioni e di un rendimento da vero top player. Al punto che per lui sembra essere arrivato il momento di misurarsi in palcoscenici più "alti" rispetto a quello dell'Udinese. Il centrocampista piace a Lazio, Inter, Juventus e Napoli, ma l'interesse nei suoi confronti arriva anche dall'estero. Si tratterebbe di Liverpool, Atletico Madrid e Leeds. Il direttore dell'area tecnica dei bianconeri Pierpaolo Marino, riporta tuttomercatoweb.com, ha parlato del futuro di De Paul: “Lo vogliono in tanti ma non rispondo sul suo futuro fine a fine campionato“.

