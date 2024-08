Udinese, vittoria con la Lazio e festa con i tifosi: il comunicato

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

Aria di festa in casa Udinese. Dopo la bella vittoria contro la Lazio arrivata ieri la società ha infatti deciso di aprire le porte del centro sportivo ai propri tifosi per l'allenamento di mercoledì. Questo il comunicato del club friulano con tutte le informazioni:

"Dopo la grande vittoria contro la Lazio in un Bluenergy Stadium vestito a festa, un altro grande appuntamento per i tifosi bianconeri di stringersi attorno alla squadra e godersi da vicino il lavoro del gruppo di mister Runjaic. Mercoledì alle 10.30, infatti, i bianconeri si alleneranno a porte aperte al centro sportivo Bruseschi per una seduta aperta a tutti i tifosi. Per l'occasione, come accaduto per la precedente seduta a porte aperte di luglio, si accederà dall'ingresso del settore giovanile. La seduta sarà aperta anche alla stampa".