UEFA Euro 2020, sondaggio per il migliore in campo: c'è Berisha - FOTO

Dopo una stagione sfortunata, Berisha è pronto a rimettersi in gioco con la maglia della Lazio. Lo ha dimostrato con la sua Nazionale, segnando una doppietta contro l'Inghilterra. Nonostante la sconfitta subìta alla fine dal Kosovo, il centrocampista biancoceleste può ritenersi soddisfatto della bellissima prestazione. In un sondaggio lanciato sull'account ufficiale di UEFA Euro 2020 è stato infatti inserito, insieme a Cristiano Ronaldo, Sancho e Cenk Tosun, tra i migliori in campo da scegliere. Valon attende l'esito delle votazioni, ma una cosa è sicura: quest'anno non vuole deludere.

