UFFICIALE - Balotelli è un nuovo giocatore del Brescia

Dopo un lungo corteggiamento che ha visto il Brescia sconfiggere anche la concorrenza del Flamengo, ora è ufficiale: Mario Balotelli torna in Italia, lo farà nella squadra della città dove è cresciuto. A mettere tutto nero su bianco ci ha pensato la stessa società lombarda tramite un comunicato diramato sul proprio sito ufficiale: "Mario Balotelli Barwuah è ufficialmente un nuovo giocatore del Brescia Calcio S.p.A. Il calciatore ha firmato con il Club biancoazzurro un contratto pluriennale. Il ritorno in Italia, a distanza di tre anni, è stato reso possibile dalla determinazione e dall'entusiasmo di Mario di voler tornare a Brescia, città dove è cresciuto e dove fin da bambino si è distinto per le sue doti fisiche e tecniche. Domani, 19 Agosto, l'attaccante verrà presentato ufficialmente presso la sede del Brescia Calcio, in Via Solferino 32, alle ore 16:45". L'annuncio era pronto già dalla giornata di sabato, ma il Brescia ha rimandato l'ufficialità di un giorno per motivi scaramantici (era il 17 del mese n.d.r.). L'attaccante, accostato a più riprese anche alla Lazio in questi anni, ritrova il calcio italiano dopo ben tre stagioni trascorse in Francia tra Nizza e Marsiglia. Per vederlo in campo bisognerà però aspettare un po': nell'ultima giornata di Ligue 1, infatti, Balotelli ha rimediato 4 turni di squalifica per un brutto fallo su Congré del Montpellier. Esordirà in Brescia-Juventus del 25 settembre.

