Calciomercato Lazio, il Bayern Monaco presenta un'offerta per Vignato

Emanuel Vignato è l'oggetto del desiderio di diversi club europei. Tra questi, negli ultimi giorni, si è fatta avanti prepotentemente la Lazio che sta trattando il giocatore classe 2000 con il Chievo. Una delle prerogative al suo trasferimento è che anche suo fratello Samuele, solo sedicenne, lo segua nel nuovo club (volontà della famiglia). Ed è proprio questo il motivo per cui la squadra che era in pole per Emanuel, il Bayern Monaco, sembrava aver mollato la presa e rinunciato al suo acquisto. Dopo un periodo di riflessione, però, i bavaresi sono tornati all'assalto di Vignato e hanno presentato al Chievo la prima offerta ufficiale. Una proposta che ancora una volta esclude il fratello più piccolo, e che i gialloblu di conseguenza non hanno intenzione di accettare. Secondo gianlucadimarzio.com, inoltre, i clivensi vorrebbero tesserare Samuele come fuoriquota per la Primavera. Un'eventualità che pone l'interrogativo sull'effettiva volontà di cedere Emanuel Vignato, il cui destino è sempre stato considerato legato obbligatoriamente a quello del fratello. La Lazio resta alla finestra. Come riportato da alcuni rumors, questa potrebbe essere la settimana decisiva per concludere la terza operazione con il Chievo (dopo quelle di Ndrecka e Kiyine), club con cui i rapporti sono ottimi. Da qui a pochi giorni si attendono novità importanti.

