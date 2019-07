UFFICIALE - Calciomercato, Elmas è un nuovo giocatore del Napoli

Arrivata l'ufficialità per il colpo di calciomercato del Napoli. Eljif Elmas, come annunciato da De Laurentiis su Twitter, è un nuovo centrocampista azzurro. Sul macedone si era parlato anche di un interesse della Lazio, che poi però ha preferito le piste Yazici e Szoboszlai. L'ex Fenerbahce si unisce alla squadra di Ancelotti in ritiro a Dimaro.

LAZIO, IL RINNOVO DI DANILO CATALDI

LAZIO, LE PAROLE DI ACERBI

TORNA ALLA HOME PAGE