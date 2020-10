UFFICIALE - Covid/ Coprifuoco Lazio: ecco l'ordinanza di Zingaretti

AGGIORNAMENTO - Anche il Lazio, dunque, si allinea alla Lombardia e alla Campania. Nicola Zingaretti ha firmato un'ordinanza che impone il coprifuoco dalle 24 alle 5. Si potrà utilizzare un'apposita autocertificazione per uscire, ma solamente in caso di lavoro, urgenza o "comprovate esigenze". Divieto di spostamento per i cittadini e chiusura dei locali. L'ordinanza entra in vigore da venerdì 23 ottobre, durerà per 30 giorni. Per le scuole, le disposizioni saranno effettive da lunedì prossimo.

La Regione Lazio sta per varare un nuovo provvedimento per contrastare la diffusione del Covid-19. In serata il presidente Zingaretti dovrebbe già siglare l'ordinanza tirata giù in giornata. La Regione Lazio in particolare andrà in coprifuoco da mezzanotte alle 5. Obbligatoria la didattica a distanza al 50% per le superiori (tranne il primo anno) e al 75% per le università (tranne le matricole e i laboratori). Per quanto concerne il coprifuoco si dovrebbe partire da venerdì, con la Dad invece da lunedì. L'ordinanza è previsto sia valida per un mese, fino a fine novembre. Per motivi "essenziali" sarà prevista una nuova autocertificazione notturna ad hoc.