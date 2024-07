UFFICIALE | La Rai compra gli highlights della Serie A: il nuovo format

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

La Rai si prende anche la Serie A. In occasione della presentazione dei palinsesti della prossima stagione il direttore Marketing, Stefano Coletta, ha rivelato che la tv ammiraglia ha acquistato gli highlights della massima serie e che quindi 90esimo minuto avrà un appuntamento tre volte a settimana su Rai2.

Novantesimo Minuto si dividerà in due appuntamenti: uno al sabato e uno al lunedì, entrambi in seconda serata su Rai 2. La Domenica Sportiva, invece andrà in onda nell'omonimo giorno a partire dalle ore 22:45, sempre su Rai 2.