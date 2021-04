UFFICIALE - Lazio - Torino, comunicata la data del recupero

La Lega Serie A sul proprio sito ufficiale ha comunicato la data e l'orario per il recupero di Lazio - Torino. La partita valevole per la 25° giornata e non disputata il 2 marzo, è stata riprogrammata per martedì 18 maggio 2021 alle 20,30 come da delibera assunta dal Consiglio di Lega il 24 aprile scorso. Ovviamente il tutto è subordinato al pronunciamento del Collegio di Garanzia del Coni a cui è ricorsa la Lazio: il Collegio si riunirà il prossimo 13 maggio.

