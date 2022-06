UFFICIALE - Rudiger è un nuovo giocatore del Real Madrid

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Grande colpo in casa Real Madrid che, dopo la vittoria della Champions League, piazza un importante acquisto in difesa. È ufficiale, infatti, l'arrivo in maglia Blanca di Antonio Rudiger che non ha rinnovato il suo contratto con la Chelsea. Il tedesco arriva a parametro zero e si lega al club madrileno fino al 2026. Questo il comunicato: "Il Real Madrid C.F. ha raggiunto un accordo con il giocatore Antonio Rüdiger, che sarà legato al club per le prossime quattro stagioni. Lunedì prossimo, 20 giugno, alle 12:00 al Real Madrid City, avrà luogo la cerimonia di presentazione di Antonio Rüdiger come nuovo giocatore del Real Madrid".