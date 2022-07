UFFICIALE | Shakhtar Donetsk, De Zerbi ha rescisso il contratto

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

L'avventura di De Zerbi in Ucraina è durata nemmeno una stagione. L'allenatore italiano si è legato lo scorso anno allo Shakhtar Donetsk, poi la guerra ha fatto si che il campionato s'interrompesse e l'ex Sassuolo, con tutto il suo staff, rientrasse in Italia. A distanza di mesi la situazione non è migliorata, così De Zerbi ha deciso di rescindere il proprio contratto con il club. A maggio parlava così del suo futuro: "Non so che sviluppi ci saranno. Al momento sono in attesa, ma non tanto dal punto di vista contrattuale. Ho il permesso e l'invito a trovarmi un'altra squadra, ma sto aspettando. Per me sarebbe importante provare a fare lì un altro anno per chiudere una ferita di una squadra che mi è stata strappata dalle mani e smembrata da cause non calcistiche". Purtroppo ciò non è accaduto e l'allenatore ha deciso di lavorare altrove.