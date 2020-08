UFFICIALE - Verona, preso Cetin dalla Roma: ancora attesa per Kumbulla

L'Hellas Verona tramite il suo sito ufficiale ha comunicato l'acquisto di Cetin dalla Roma: "Hellas Verona FC comunica di aver acquisito da A.S. Roma a titolo temporaneo - con opzione di riscatto - il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mert Çetin, difensore turco classe 1997. Nato ad Ankara il 1° gennaio 1997, Mert Çetin (189 cm per 87 kg di peso forma) è cresciuto calcisticamente nel Gençlerbirliği, squadra della capitale turca, con cui ha esordito nell'agosto 2017 nel massimo campionato nazionale, dopo un anno in prestito ai concittadini dell'Hacettepe Spor. Arrivato in Italia il 16 agosto 2019, ha collezionato 6 presenze in Serie A con i giallorossi. Il 17 novembre 2019 ha inoltre esordito con la Nazionale turca, subentrando a Merih Demiral nel corso della gara contro l'Andorra. Hellas Verona FC dà ufficialmente il benvenuto a Mert Çetin e gli augura una stagione ricca di soddisfazioni – personali e di squadra – in maglia gialloblù".

KUMBULLA - In realtà l'acquisto di Cetin è legato alla sostituzione di Rrahmani, ceduto al Napoli nel calciomercato di gennaio e trattenuto in prestito fino a fine stagione. Per quanto riguarda Kumbulla il presidente gialloblù Setti attende lo sviluppo delle vicende in casa Inter: domani ci sarà l'atteso incontro tra Conte e Zhang dove verrà presa una decisione definitiva sulla prosecuzione o l'interruzione del rapporto, e presumibilmente ci saranno novità anche sul ds Ausilio. Nel frattempo la Lazio rimane vigile, pronta a sfruttare qualsiasi eventuale apertura.

LAZIO, LA SQUADRA IN PARTENZA PER AURONZO

LAZIO, TEST A FORMELLO PRIMA DELLA PARTENZA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME DEL SITO