Vaticano, il Papa riceve il premier Conte: Francesco segue da vicino l'emergenza

Papa Francesco segue da vicino l'emergenza legata al Coronavirus. Vuole vederci chiaro e conoscere bene gli sviluppi. Probabilmente è questo il motivo dell'incontro avvenuto questa mattina in Vaticano tra il Pontefice e il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. La notizia l'ha data la sala stampa del Vaticano, luogo dove è avvenuto l'incontro. Essendosi svolto in forma privata, non si conoscono i dettagli del colloquio, ma Bergoglio in questi giorni sta seguendo da vicino le vicende legate alla pandemia ed è interessato soprattutto agli sviluppi della situazione in Italia.

