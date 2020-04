Vazquez: "Lazio, che gioco eccezionale! Ora lotta per lo Scudetto"

La Lazio ha regalato emozioni uniche per tutto l'arco della stagione fin qui disputata. Ai microfoni di TMW è intervenuto l'ex giocatore del Real Madrid e del Torino Rafa Martin Vazquez: "Campionato atipico. La Juve in passato aveva sempre comandato e solo il Napoli aveva provato a fermarla. Ora la Lazio e l'Inter danno filo da torcere ai bianconeri e lottano per lo scudetto. E' da vedere cosa succederà alla ripresa, che tipo di approccio ci sarà quando si ricomincia. Lazio? Già da qualche anno sta giocando molto bene. Tra l'altro la Lazio ha uno stile di gioco eccezionale, segna tanti gol, si fanno apprezzare tutti. Così come l'Atalanta, sempre all'attacco e capace di fare tante reti, come abbiamo visto anche in Champions col Valencia".