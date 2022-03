Venezia-Sassuolo, Zanetti espulso: non sarà in panchina contro la Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

Una domenica pomeriggio da dimenticare per il Venezia che cade tra le mura amiche del Penzo contro un Sassuolo spietato che si impone 4-1. Oltre il danno la beffa per i lagunari che perdono sia Aramu, squalificato per somma di ammonizioni, che Paolo Zanetti. L'allenatore è stato espulso dopo tantissime proteste nei confronti dell'arbitro in occasione del calcio di rigore poi assegnato ai suoi e fallito da Aramu. Il tecnico rimedierà almeno una giornata di squalifica e dunque non sarà presente lunedì all'Olimpico contro la Lazio.